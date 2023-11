Sheherazade curte show de Taylor Swift com Dani, ex de André Gonçalves

Rachel Sheherazade e André Gonçalves foram grandes aliados dentro de A Fazenda 15. Fora do reality rural, os laços de amizade prometem se fortalecer. Prova disso é que a jornalista curtiu o show de Taylor Swift, nesse sábado (25/11), ao lado da ex do ator, a também atriz Dani Winits.

Vídeos compartilhados nos Stories do Instagram, mostram o clima de amizade e intimidade entre Rachel e Dani. “Eu amo! Lindo demais”, grita a atriz.

Rachel também elogia Dani quando não consegue usar um filtro da rede social. “Você é linda de qualquer jeito, mesmo sem filtro”, afirma a jornalista. A atriz brinca: “Socorro! Aqui é vida real. Gente, não acreditem nos filtros!”. Na sequência, Rachel convida a atriz para jantar após o show.

André Gonçalves também demonstrou o desejo de reatar o casamento com Dani Winits, e ficou esperançoso após a atriz enviar um recado para o ator durante a última Roça do programa, quando Alícia X foi eliminada. Ao ser provocado por Cezar Black, que questionou o fato dele estar deitado com Jaque Ghrohalski e Márcia Fu embaixo do mesmo edredom, ele retrucou:

“Ela apareceu no vídeo, e isso quer dizer que a gente tem uma chance de estar junto de novo, da nossa família continuar forte de novo. A maior felicidade, para mim, foi essa. Eu sempre fui casado. A gente se separou, acontece, mas a gente, provavelmente, vai ficar junto. Porque eu amo a minha família. Em nenhum momento, mesmo estando separado há 30 dias, eu fiz qualquer coisa que pudesse magoá-la”, afirmou André.

