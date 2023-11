Deborah Secco diz que parou de malhar: “Não tenho a bunda tão dura”

A atriz Deborah Secco completou 44 anos neste domingo (26/11) e revelou, em entrevista ao jornal Extra, que não faz mais atividade física.

“Malhar parou de fazer sentido. Eu prefiro o meu corpo como ele é sem malhar. Minha saúde está boa, por enquanto. Não tenho a bunda mais tão dura, mas está tudo bem. Estou lidando melhor com minhas imperfeições”, contou a intérprete de Lara em Elas por Elas.

Na conversa, a global também contou que está cada vez mais sem amarras, inclusive para falar sobre assuntos como sexualidade e maternidade.

“Graças a Deus, me preocupando cada vez menos com o que pensam sobre mim. A melhor coisa da Deborah é ser mãe. A maternidade é o que mais me inspira e mais me completa. Trocaria tudo que eu tenho pela felicidade da minha filha. Sou muito apaixonada pela família que construí. Sou quieta, apesar de não parecer. Só gasto energia quando preciso”, disse a mãe da pequena Maria Flor, casada há oito anos com Hugo Moura.

metropoles

