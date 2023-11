Filha de policial presa em concurso recebe liberdade provisória

A filha de um policial civil que foi presa após ser flagrada com câmera e escuta durante a prova de um concurso para investigador da Polícia Civil de São Paulo pagou fiança de R$ 6,6 mil e recebeu liberdade provisória.

Nadine Novello Conde Carlos, de 31 anos, passou por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (27/11). Além da fiança, ela terá de comparecer mensalmente em juízo para informar suas atividades, manter endereço atualizado, não poderá sair da cidade de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação, tampouco se inscrever em concursos públicos enquanto durar o processo. Nadine será reconduzida à prisão caso deixe de cumprir qualquer uma dessas exigências.

Na prova, realizada no domingo (26/11), Nadine foi flagrada com uma microcâmera, um ponto eletrônico e um receptor digital, que estavam escondidos no sutiã, no casaco e na calça que ela usava no momento da avaliação, realizada em uma faculdade particular na Barra Funda, zona oeste da São Paulo.

Os fiscais da prova desconfiaram do comportamento da mulher, que estava inquieta, mexendo constantemente no casaco e olhando em todas as direções. Ela foi conduzida para passar por um detector de metais, e o equipamento emitiu sinal sonoro.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que a Polícia Civil investiga se há outras pessoas envolvidas no crime.

Sobre um suposto envolvimento do pai da suspeita, que é policial, a pasta afirmou que, “se confirmada a participação de algum servidor da instituição no caso, as devidas medidas serão tomadas pela Corregedoria da Polícia Civil”.

