Governador anuncia datas dos pagamentos de novembro, dezembro, segunda parcela do 13º aos servidores e abono natalino

O governador João Azevêdo (PSB) anunciou, nesta segunda-feira (27), o pagamento dos salários de novembro, dezembro, da segunda parcela do 13º dos servidores estaduais, do 14º e 15º salários de alguns servidores da educação e do abono natalino para quem recebe o Bolsa Família. Com os pagamentos das folhas e benefícios, o governo do Estado vai incrementar mais de R$ 2,2 bilhões na economia paraibana em cerca de 30 dias.

O anúncio dos pagamentos foi feito durante o programa Conversa com o Governador, da rádio Tabajara.

A folha de novembro começa a ser paga nesta quarta-feira (29), para aposentados, pensionistas e reformados, e segue até quinta-feira (30), quando recebem servidores ativos da administração direta e indireta. Já no dia 7 de dezembro todos servidores do Estado recebem a segunda parcela do 13º salário.

Entre os dias 11 e 20 de dezembro, o Estado vai pagar o abono natalino do Bolsa Família para cerca de 700 mil famílias paraibanas.

No dia 22 de dezembro, o governo vai pagar os salários de dezembro para aposentados, pensionistas e reformados e no dia 23 recebem os servidores da ativa da administração direta e indireta.

Sobre o pagamento de 14º e 15º salários a servidores da educação beneficiados pelos programas Mestres da Educação e Escola de Valor, João Azevêdo afirmou que o pagamento vai ser feito até o fim de dezembro.

“Somando todas as folhas iremos injetar na economia da Paraíba mais de R$ 2,2 bilhões. Teremos um reflexo direto na economia. Nunca deixamos de cumprir com o pagamento dos servidores em dia”, falou o governador.

