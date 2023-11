‘Por favor, pare’: homem é detido ao ficar sem roupas na Disneylândia

Um homem de 26 anos foi detido após tirar as roupas e ficar apenas de cueca na Disneylândia, na Califórnia, na frente dos visitantes — menores de idade, em grande parte. O incidente ocorreu por volta das 13h no parque, que é um dos mais conhecidos do mundo. Policiais precisaram ser acionados para conter o indivíduo, que estava sob “influência de uma substância controlada”.

O caso aconteceu na atração “It’s a Small World”, muito procurada pelos visitantes. Ao saberem do ocorrido com o homem, cujo nome não foi revelado, os operadores do parque interromperam o passeio no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o homem, de cueca, subiu na atração, enquanto a música natalina “Jingle Bells” tocava ao fundo. Ele chegou a se sentar, às vistas de crianças e sob gritos de adultos: “por favor, pare” e “sente-se”.

Segundo disse o porta-voz do Departamento de Polícia de Anaheim, Jonathan McClintock, o homem estava sob efeito de uma “substância controlada”, sem especificar qual seria ela.

“Após a chegada dos policiais, eles prenderam um homem de 26 anos pela exposição indecente e por estar sob a influência de uma substância controlada”, afirmou à revista People. De acordo com o porta-voz, o homem foi levado para uma unidade hospitalar na sequência.

