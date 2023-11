Governo amplia número de hospitais que fazem cirurgia bariátrica pelo SUS na Paraíba

Quatro hospitais da rede pública de saúde do Estado estão realizando cirurgias bariátricas na Paraíba. O número de unidades que fazem a cirurgia foi ampliado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) dentro do programa Opera Paraíba.

Agora, as cirurgias também estão sendo realizadas na Maternidade Frei Damião, em João Pessoa. A unidade se junta aos hospitais do Servidor Edson Ramalho, também na capital, ao Hospital Regional de Sousa e Hospital de Clínicas, em Campina Grande como centros de saúde que executam a bariátrica.

As cirurgias são consideradas de alta complexidade e feitas com uso de técnica minimamente invasiva por meio de videolaparoscopia.

Em balanço, a SES divulgou que este mês já foram realizadas 2 cirurgias bariátricas nos hospitais públicos da Paraíba

“Essa ampliação é estratégica, estando disponível em hospitais das três Macrorregiões de Saúde, com um tratamento moderno e pouco invasivo, onde o paciente tem uma recuperação mais rápida e pode seguir com a recuperação em casa. Ao mesmo tempo, essa execução de cirurgias dá continuidade à proposta do Governo do Estado em promover a regionalização da saúde, levando procedimentos de alta e média complexidade para o interior da Paraíba”, disse o secretário de Saúde do Estado, Jhony Bezerra.

clickpb

Curtir isso: Curtir Carregando...