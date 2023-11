Dentista é encontrado morto em prédio de luxo em Salvador

Encontrado morto em seu apartamento, em um prédio de luxo no Bairro Rio Vermelho, em Salvador, o dentista Lucas Maia de Oliveira tinha 36 anos e se apresentava como implantodontista, nas redes sociais. O corpo do baiano estava em estágio avançado de decomposição quando foi localizado, no último sábado.

Lucas Maia estava desaparecido desde a última quinta-feira. Em nota enviada ao EXTRA, a polícia afirmou que o carro do dentista foi encontrado na Avenida Vasco da Gama. Familiares do rapaz chegaram a registrar o desaparecimento na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), e foram orientados a procurá-lo em casa e em hospitais de grande circulação.

Nas redes sociais, amigos do dentista renderam homenagens. Nos comentários de uma foto, usuários lamentaram a morte: “Seu sorriso era sua marca. Você sempre foi um menino bom. Seu coração sempre foi puro. O mundo não lhe tratou com a gentileza que você merecia. Com certeza você está em um bom lugar, Lucas!”, escreveu um usuário. “Vai ser sempre lembrado, irmão. Você não merecia isso”, publicou outro amigo.

O dentista nasceu na cidade baiana de Santo Antônio de Jesus, e havia completado 36 anos no último mês de junho. Ele vivia em Salvador e, segundo o site g1, tinha uma clínica no Largo dos Mares. Lucas era o mais velho de cinco irmãos.

De acordo com o registro da ocorrência, o carro de Lucas não estava na garagem e o imóvel estava revirado e saqueado, quando o corpo foi encontrado. Segundo a polícia, os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem esclarecer a causa da morte. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

“A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) já realizou algumas oitivas e novos depoimentos estão agendados. Imagens de câmeras de segurança do condomínio foram solicitadas e serão analisadas”, diz o comunicado.

A polícia não confirmou se o corpo de Lucas apresentava sinais de violência. O Instituto Agenor Paiva de Pós-Graduação (Iappem), onde ele fazia especialização em Harmonização Orofacial, lamentou a morte do dentista:

“É com profunda tristeza que recebemos, neste sábado (25), a notícia do falecimento do Dr. Lucas Maia de Oliveira, cirurgião-dentista e aluno do Iappem. Nos solidarizamos com os seus familiares, amigos, pacientes e colegas de trabalho. Que Deus conforte todos os corações neste momento de dor!”, diz a legenda da publicação.

