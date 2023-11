Paraíba ganha atlas que mostra potencial de produção de energia solar; documento ajuda a atrair empresas, diz João Azevêdo

O Governo do Estado lançou o documento Atlas Solarimétrico da Paraíba, que vai auxiliar empresas que trabalham com a geração de energias renováveis e tenham interesse de se instalar em solo paraibano. O atlas foi detalhado nesta segunda-feira (27) pelo governador João Azevêdo (PSB) durante o programa Conversa com o Governador, da Rádio Tabajara.

Como acompanhado pelo ClickPB, o atlas usa dados técnicos e mostra todas as informações necessárias sobre os índices de radiação solar nos 223 municípios do estado e os potenciais de geração de energia renovável a partir do sol.

Para ter acesso ao documento, o usuário precisa fazer um cadastro, com endereço de e-mail e senha. Depois, é necessário ir ao e-mail indicado e confirmar o acesso.

O atlas pode ser consultado em versão impressa e online, através do site atlassolar.pb.gov.br. No site, o interessado tem acesso a todas as informações e, também, a um mapa interativo que facilita a busca pelos dados sobre radiação solar no estado.

“Qualquer empreendedor do mundo terá informações da melhor região para implantar a geração de energia, onde ele terá maior rentabilidade, qual o relevo e a infraestrutura presentes no município que o empresário está buscando informações e quais são as áreas de preservação presentes. Vai permitir que qualquer pessoa simule a implantação de um projeto em qualquer local da Paraíba. Isso agiliza o processo de instalação de empresas”, argumentou o governador.

Os dados do Atlas Solarimétrico da Paraíba também estão disponíveis nos idiomas inglês e espanhol e têm como base informações colhidas por estações solarimétricas em diversos municípios do estado, dados de satélites e de agências estaduais e federais de gestão de águas e energia

