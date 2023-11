Deputado Michel Henrique pede detectores de metais na Assembleia depois de incidente

O Deputado Estadual Michel Henrique, do partido Republicanos, encaminhou uma solicitação para a aquisição de detectores de metais, visando reforçar a segurança na Assembleia Legislativa da Paraíba. A proposta, formulada através da Procuradoria das Prerrogativas Parlamentares, a qual Michel é procurador, destaca a importância de implementar medidas de segurança no acesso ao andar térreo do edifício, onde todos os visitantes serão submetidos à inspeção.

A iniciativa busca assegurar o livre acesso de cidadãos à Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de adotar protocolos de segurança para resguardar deputados, servidores, visitantes e o patrimônio público e privado. O documento enfatiza que a proposta está alinhada a práticas já adotadas em outros órgãos públicos, visando a prevenção de incidentes.

O pedido destaca incidentes anteriores, como a ameaça de morte enfrentada pela deputada estadual Danielle do Vale em seu gabinete, ressaltando a importância de aprimorar a segurança diante de situações potencialmente prejudiciais.

O deputado expressa confiança no pronto atendimento à solicitação, para garantir um ambiente seguro e propício ao exercício das atividades parlamentares.

