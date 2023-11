Bruna Biancardi se pronuncia sobre relacionamento com Neymar

Bruna Biancardi cansou de ter seu nome relacionado ao de Neymar como namorada, após tantas confusões envolvendo o nome do jogador, e resolveu soltar o verbo sobre o relacionamento com ele. A influenciadora usou os stories do Instagram, nesta terça-feira (28/11), para atualizar os seguidores sobre a relação com o atleta.

“Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, disparou ela.

Vale lembrar que na segunda-feira (28/11) vieram à tona mensagens de Neymar pedindo nudes de uma influenciadora. Além disso, essa colunista revelou mais uma treta envolvendo as festas realizadas pelo craque em Mangaratiba.

Surto com atriz durante festa

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos deste Brasil, descobriu que Neymar Jr. fez mais uma resenha em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, no último domingo (26/11). Segundo fontes, o evento foi para poucas pessoas, cerca de 35, mas uma delas sofreu uns maus bocados com o jogador de futebol.

Isso porque, ao contrário das outras festinhas dadas pelo atleta em que ele beija muito, nessa ele ficou mais quietinho, investindo apenas em uma mulher presente no local. De acordo com os amiguinhos da coluna, a moça em questão é a atriz e influenciadora Nathalia Morais, conhecida por trabalhos nas séries Arcanjo Renegado e Veronika, do Globoplay.

Pois bem. Passarinhos verdes sopraram em nossos ouvidos que algumas mulheres presentes no evento até que tentaram algo com Neymar, mas o jogador ficou mesmo em cima de Nathália durante a noite toda. As investidas do atleta teriam ficado ainda mais fortes ao perceber que ela era a única que não estava rendendo para ele. É ego que chama, né?

Ainda segundo fontes, a atriz chegou a ser chamada de marrenta por amigos de Neymar Jr. que também estavam na resenha.

Depois de muitas tentativas frustradas, o pai de Davi Lucca e Mavie ainda teria tido um “surto” com a moça, na frente de todos os outros convidados. “Porr*, put* que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário”, disse o atleta, segundo fontes desta coluna.

Neymar Jr. está passando uma temporada na mansão de Mangaratiba, no Rio, enquanto se recupera de uma cirurgia. Na resenha, inclusive, o atleta estava em uma espécie de cadeira de rodas elétrica. Mas como dá para ver, nem mesmo machucado ele deixa de fazer suas festinhas privativas, não é mesmo?

Vale pontuar que a mansão de Neymar, além do polêmico lago e da pista de kart, conta com um espaço no subsolo, no estilo de uma boate, com lugar para comer, palco e mais outras coisas. É lá onde o jogador de futebol aproveita para fazer suas resenhas. Nada mal, né?

Vazamento de conversa

Uma conversa entre Neymar e a influenciadora Aline Farias foi parar nas redes sociais, nesta segunda-feira (27/11), e causou alvoroço. Na troca de mensagens, divulgada nas redes sociais, o jogador pede para ver nudes da moça e acaba virando assinante da plataforma adulta para ter acesso às fotos íntimas.

“Tem nudes? Quando tiver em São Paulo eu aviso sim”, escreveu o jogador. Aline, então, respondeu: “Tem vários”. Em seguida, a moça coloca uma carinha de vergonha. Logo depois, Neymar pediu: “Qual é? Quero ver”.

Após o pedido do craque, Aline enviou o link de uma plataforma de conteúdo adulto e rebateu: “Mas tem que me falar o que achou depois, hein”. Logo depois, Neymar afirmou que abriu o link, mas não tinha nada.

E a influenciadora avisou: “Tem que assinar, bebê. Lá embaixo tem umas outras fotos. Vou dormir, se cuida, anjo. Boa noite. Depois te ensino melhor, se tu não conseguir”, garantiu. Na sequência da conversa, Neymar mandou uma foto, mostrando que conseguiu acesso ao conteúdo. E a moça comemorou: “Agora sim. Conseguiu ver, né bebê? (risos). Tudo bem contigo?”, questionou. No fim, o jogador declarou: “Tô aqui vendo”, escreveu, colocando um emoji de fogo. Em outro trecho, ele ainda respondeu: “Tô bem, e você?”, quis saber.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...