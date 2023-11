Exclusivo: mandado contra Zé Ramalho em show ganha reviravolta

Esta coluna descobriu que o show de Zé Ramalho no Bangu Shopping, no Rio de Janeiro, no último fim de semana, ganhou novos desdobramentos. Nesta segunda-feira (27/11), nós contamos, em primeira mão, que um mandado foi expedido para o artista ser citado de um processo na data do show.

Acontece que, descobrimos, também com exclusividade, que Zé Ramalho acabou se habilitando nos autos de forma voluntária, já apresentou sua procuração antes mesmo do espetáculo e, portanto, não mais era objeto de caça de um oficial de Justiça.

A ordem de citação do cantor, dada por esta colunista, de fato existiu. No entanto, Zé decidiu ser mais rápido e encarar de frente esta batalha.

Já a outra ré do processo, a Jerimum Produções e Promoções, com quem o cantor tem um vínculo meramente profissional, não teve a mesma sorte. A empresa acabou sendo citada no dia do show, no próprio Bangu Shopping, na figura de seu representante.

Agora, com todas as partes presentes no caso, vamos aguardar as versões de defesa dos réus, que possuem, por lei, o direito de apresentar as suas narrativas sobre as acusações.

Entenda o caso de Zé Ramalho

Desde que o fatídico show de Zé Ramalho em Patos de Minas não aconteceu no dia 01º de abril de 2022, muitas águas rolaram por estes furiosos oceanos jurídicos. O cantor, além de ter virado nome frequente no Procon, foi processado por supostamente ter se recusado a promover a apresentação musical para a qual foi contratado.

Segundo a autora do processo, Zé e sua equipe receberam todos os valores devidos, mas vacilaram aos 45 do segundo tempo. O público ficou revoltado com o ocorrido, bem como os profissionais que estavam envolvidos na megaprodução. Na Justiça, foram pedidos R$ 30 mil em danos morais, somados de R$ 167.440,47 para arcar com os prejuízos junto a fornecedores e afins.

Após um show histórico em 2022, Zé Ramalho voltou ao Bangu Shopping para um novo concerto no último domingo (26/11), e um mandado de citação de caráter urgente foi expedido para que ele fosse citado da ação envolvendo o show de Pato de Minas, no tão aguardado show no shopping.

