Exclusivo: Rebelde Brasil prepara reencontro e turnê em 2024

Arthur Aguiar bem que tentou despistar as possibilidades de um reencontro do Rebelde Brasil, mas não para esta colunista que vos escreve. Isso porque nós descobrimos, com exclusividade, que o grupo vai sim retornar aos palcos e fará uma turnê em 2024. Sim, é isso mesmo caros leitores.

Segundo nossas fontes, o grupo Rebelde Brasil – composto por Arthur Aguiar, Lua Blanco, Chay Suede, Mel Fronckowiack, Micael Borges e Sophia Abrahão – já está com quase tudo esquematizado para dar início aos trabalhos. A previsão é que a turnê aconteça entre março e abril.

Ainda de acordo com fontes da coluna, as datas ainda estão sendo combinadas. Mas os fãs da banda brasileira já podem comemorar, porque o reencontro já está mais que certo.

Na última sexta-feira (24/11), Arthur Aguiar falou sobre os pedidos dos fãs por um retorno do grupo. O campeão do BBB 22 declarou que adoraria um reencontro com os outros colegas, mas que conciliar as agendas não é algo tã simples.

“Venho recebendo muitas mensagens sobre Rebelde. Muitas, muitas mesmo. Eu já falei isso várias vezes, mas vou falar de novo. Não é tão simples quanto vocês acham que é. Depende de muitas coisas, inclusive, de todos querem e isso é uma coisa que não está no meu domínio, como se dependesse só de mim. Depende de todo mundo querer porque eu acho que só faz sentido se todo mundo topar”, disse ele.

E completou: “Por mim, seria incrível, uma experiência incrível, sobrenatural poder viver isso novamente. Mas Micael teria que topar, o Chay, a Lua, a Sophia, a Mel, e cada um hoje está em um momento diferente da vida. Com outras prioridades… Então, eu acho muito difícil, a gente conseguir que todos os seis queiram participar agora. É complexo”.

Arthur Aguiar encerrou: “Eu amaria viver isso depois de 10 anos, ter a oportunidade de nós seis nos reunirmos e encontrarmos vocês. A gente nunca teve a pretensão de se comparar com o Rebelde mexicano”.

