Pastor xinga Aline Barros e Fernanda Brum: “Put*s espirituais”

Renomadas cantoras no universo gospel e com milhares de álbuns vendidos, Aline Barros e Fernanda Brum não são unanimidades entre os evangélicos. Em um vídeo que viralizou nesta terça-feira (28/11), um pastor não poupa críticas e xingamentos ao se referir às artistas durante uma pregação.

“Promovendo um evento, arrancando o coro das pessoas com dinheiro. Um absurdo descomunal. Eu paro e penso: em que lixo, em que put* espiritual se transformou a Fernanda Brum? Em que prostitut* espiritual se transformou a Aline Barros? Vagabund*s espirituais. Elas podem ser isso, p*tas e prostitut*s espirituais, mas servas deste Deus vivo, isso elas não são”, esbraveja o religioso em cima do púlpito aos fiéis.

O pastor em questão é Tupirani da Hora Lores, líder da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, no bairro do Santo Cristo, na zona portuária do Rio. O religioso conleciona polêmicas e já chegou a ser preso, em 2022, acusado de racismo e discurso de ódio contra judeus. A operação foi coordenada pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF, já que os vídeos são publicados pelo próprio pastor na internet.

No post do vídeo, compartilhado pela página Motivação Eu Sou, internautas expuseram o desagrado com a postura do pastor. “Infelizmente, não vejo nada de Deus nesse moço, não respeita o altar, falando palavras grosseiras… Que o Senhor tenha misericórdia e salve sua alma. Muito triste usar esse espaço que é feito apenas para falar da palavra que transforma, cura e liberta! Fale mais de Jesus, menos do seu irmão e nada sobre você”, aconselhou uma seguidora.

“Misericórdia, esse homem tem que prestar conta do que ele está dizendo às autoridades e, principalmente, à elas. Jamais uma pessoa pode falar assim da outra, quanto mais se dizendo pregador da palavra. Jesus Cristo não fez acepção de pessoas, o que ele pensa que é para dizer isso”, opinou outra. Até a publicação desta matéria, Aline Barros e Fernanda Brum não haviam se pronunciado sobre o assunto.

