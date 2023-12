Mega-Sena paga mais de R$ 35,8 milhões a um único vencedor

Um vencedor acertou os seis números da Mega-Sena, na noite desta quinta-feira (30/11), e ganhou mais de R$ 35,8 milhões.

O Concurso nº 2.662, realizado pela Caixa Econômica Federal, também registrou vencedores para apostas que acertaram cinco e quatro números. Os números sorteados são 17 – 20 – 31 – 34 – 40 – 42.

São, no total, R$ 35.852.142,15 a serem pagos pela Caixa para a aposta vencedora, que é da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará.

Foram, ainda, 40 apostas que acertaram cinco números, que conquistaram mais de R$ 69 mil.

Para quem acertou quatro números, o valor ficou em pouco mais de R$ 1,3 mil.

