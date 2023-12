Musk manda anunciantes “se f…” e diz que eles podem matar o X

O bilionário e dono da rede social X (antigo Twitter), Elon Musk, disparou uma série de acusações nesta quarta-feira (30/11) contra os anunciantes que deixaram de patrocinar o site. Durante um evento em Nova York, Musk alertou que eles acabariam com a plataforma e os acusou de aderirem a um boicote publicitário na tentativa de chantageá-lo.

“Vão se *****”, xingou o bilionário durante entrevista promovida pelo jornal americano The New York Times. Várias empresas deixaram de vincular anúncios no X após Musk postar mensagens consideradas de cunho antissemita em sua própria conta na rede social.

O bilionário, dono da Tesla e da SpaceX, pediu desculpas por essas postagens, afirmando ter sido a coisa “mais idiota” que já compartilhou online.

Sua resposta, no entanto, sobre o boicote publicitário de empresas como Disney, Apple e Comcast, foi o que gerou tumulto no evento que congregava líderes dos setores de negócios, política e cultura.

“Não quero que eles anunciem”, falou Musk no DealBook Summit do New York Times.

“Se alguém vai me chantagear com publicidade ou dinheiro, vão se *****! Vá se *****. Está claro? Espero que esteja”, disse Musk, que continuo. “Ei, Bob, se você está na plateia, é assim que me sinto.”

Ele se referia ao presidente-executivo da Disney, Bob Iger, que participou no início do dia de um painel no evento.

Mais acusações Linda Yaccarino, presidente-executiva da X, também estava presente durante o evento em que Musk falava. Ela teria tentado trazer de voltar os anunciantes perdidos à plataforma.

Musk ainda disparou acusações de que esses anunciantes poderiam acabar com a sua rede social, em entrevista.

“O que este boicote publicitário vai fazer é matar a empresa. O mundo inteiro saberá que esses anunciantes mataram a empresa e documentaremos isso detalhadamente”, disse ele.

Yaccarino repostou a entrevista de Musk em sua conta pessoal no X, descrevendo as falas como uma “entrevista sincera”, e ainda acrescentou que o “X está permitindo uma independência de informação que é desconfortável para algumas pessoas”.

“Somos uma plataforma que permite que as pessoas tomem suas próprias decisões”, escreveu. “Tweets” antissemitas Depois de parecer apoiar uma teoria da conspiração antissemita em sua conta no X mês passado, Musk visitou Israel na segunda-feira (27/11). “Sinto muito por aquele tuíte… pode ser literalmente a pior e mais idiota postagem que já fiz”, disse ele durante a entrevista. Há a suspeita, porém, que o boicote não esteja relacionado apenas a esse post. Muitos anunciantes já haviam decidido investir em outros lugares, muito antes do incidente, por decisões mercadológicas. Em abril desse ano, Musk afirmou que “quase todos eles [anunciantes] ou voltaram ou vão voltar”., durante uma entrevista à BBC. Porém, três meses depois, Musk compartilhou em uma postagem no X que a receita publicitária da rede havia caído 50%.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...