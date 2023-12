ALPB concede Medalha Epitácio Pessoa às delegadas Maísa Félix e Cassandra Duarte

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) realizou sessão solene, na manhã desta quinta-feira (30), para entrega da Medalha Epitácio Pessoa – a mais alta honraria do Poder Legislativo Estadual – às delegadas da Polícia Civil, Maísa Félix Ribeiro de Araújo e Cassandra Maria Duarte Guimarães. O evento, proposto pelo deputado Chico Mendes, aconteceu no plenário Deputado José Mariz e contou com a presença do deputado Taciano Diniz, além de profissionais da Segurança Pública do Estado, familiares e amigos das homenageadas.

Ao justificar as homenagens, o deputado Chico Mendes ressaltou a trajetória das delegadas em defesa da Segurança Pública da Paraíba e afirmou que a honraria entregue pelo Poder Legislativo é um reconhecimento do povo paraibano. “Essa honraria de hoje será entregue a duas profissionais de nível muito alto, altamente qualificadas, que é a delegada Maísa Félix e a também delegada Cassandra Duarte. Duas mulheres, mulheres do povo paraibano, atuantes e que prestam relevante serviço à Paraíba e à Polícia Civil, com inteligência, cultura, competência e, ao mesmo tempo, com o compromisso”, afirmou o parlamentar.

Graduada em Direito, especialista em Direito Penal e Processo Penal e mestre em Ciências Jurídicas, Cassandra Duarte iniciou a carreira na Polícia Civil em 2006, como delegada. Com experiência na área de gestão pública institucional, com foco em segurança pública e análise criminal, já foi titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa, em Campina Grande – cidade em que nasceu. Entre 2013 e 2018, Cassandra atuou, ainda, como assessora de Ações Estratégicas da Secretaria de Sergurança e Defesa Social da Paraíba. Desde 2019, ocupa o cargo de Delegada Geral Adjunta da Polícia Civil do Estado.

A homenageada avaliou o momento como único em sua vida e destacou que a honraria é um reconhecimento não apenas ao seu trabalho, mas ao de toda a instituição da Polícia Civil. “É uma honra inenarrável, é uma simbologia, é um trabalho que é reconhecido e que é feito por toda uma equipe, e eu representando aqui nesse momento a Polícia Civil, eu só tenho que agradecer à Assembleia Legislativa, ao povo da Paraíba, aos representantes do povo, que tanto honram esse estado, honram também a Polícia Civil. Agradeço de verdade por ser agraciada com tamanha honra”, declarou a delegada Cassanddra Duarte.

A delegada Maísa Félix é graduada em Direito e pós-graduada em Direito Penal e Processual. Ela ingressou na Polícia Civil da Paraíba há quase 35 anos, integrando a primeira turma feminina de agentes de investigação. Como delegada, já atuou como titular das delegacias distritais de Serra da Raiz, Caiçara, Belém e Guarabira, sendo a primeira delegada mulher na cidade. Por seis anos consecutivos, ocupou o cargo máximo da Polícia Judiciária do Brejo Paraibano, que abrange 32 municípios.

Em João Pessoa, sua terra natal, e Campina Grande, destacou-se como Delegada Titular da Delegacia da Mulher. Entre 2015 e 2022, liderou a Coordenação das Delegacias da Mulher da Paraíba (COORDEAM). Em seguida, assumiu a 1ª Superintendência da Polícia Civil da Paraíba. Atualmente, ocupa o cargo de Diretora Geral da Academia da Polícia Civil do Estado.

Maísa Félix agradeceu aos parlamentares pela honraria e destacou que a mais alta comenda do Poder Legislativo, a Medalha de Epitácio Pessoa, concedida a ela, se estende a todos os profissionais que fazem a Polícia Civil da Paraíba. “É uma alegria imensa para minha instituição Polícia Civil. Essa medalha, quando eu receber, não é a Maísa, é todo um conjunto, é toda uma equipe. Fiz essa caminhada porque teve as bênçãos de Deus de ter equipes que contribuíram comigo a todo momento. Então, é do meu Brejo ao Sertão, onde eu passei, e aqui na Capital. Essa medalha representa todos os policiais, todas as mulheres e homens da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, de toda a instituição”, agradeceu a delegada.

