Filho é preso por maus-tratos contra a mãe de 80 anos, que é amputada, diabética e cega

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (29) sob suspeita de maus-tratos e exploração financeira contra a própria mãe, uma idosa de 80 anos. A denúncia veio após um registro de ocorrência feito pelo irmão dele.

Segundo o relato à Polícia Civil, a idosa, que é amputada, diabética e cega, estava trancada havia mais de cinco dias no interior da casa onde morava, sem contato com o restante da família.

A Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Goiânia foi ao local e verificou que a vítima estava sem se alimentar, sem acesso à medicação prescrita por médicos e com o pé ferido. Ela precisou ser internada na UTI por causa da gravidade na infecção.

Depois de ouvir os envolvidos, a polícia descobriu que o filho, que não teve o nome revelado, ainda se apropriou do cartão do banco da mãe e tomava conta do dinheiro dela.

