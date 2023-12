BASTIDORES: Hugo Motta e Murilo Galdino anunciam licença na Câmara para contemplar suplentes

O deputado federal, Hugo Motta, presidente estadual do Republicanos, anunciou nesta sexta-feira (1), ao lado do deputado federal, Murilo Galdino (Republicanos), que ambos vão tirar licença para os suplentes Raniery Paulino e pastor Waldir, assumirem as vagas.

A previsão é que tirem as licenças já no final d este ano, entretanto, Motta só ponderou que o período em que deve tirar a licença vai depender da renovação ou não da liderança do partido na câmara. “É só definir a questão do período, mas vamos tirar licença para contemplar Raniery e pastor Valdir”, disse Hugo à Arapuan FM.

