Câmara de Guarabira aprova 29 requerimentos em 57ª Sessão Ordinária

Na tarde desta quinta, 30, a Casa Osório de Aquino debateu e aprovou 29 requerimentos que discorrem sobre as áreas de infraestrutura, transporte, cultura e saúde do município. Apenas os requerimentos do vereador Renato Meireles não entraram em votação devido à ausência do parlamentar na Sessão.

Durante o momento, foram aprovados 46 Projetos de Lei e 1 Resolução, dentre eles, o Projeto de Lei nº 80, de autoria do vereador Ivonaldo Fernandes, que institui a Semana da Consciência Negra no município. Assim como o Projeto de Lei nº 90, de autoria do vereador Júnior Ferreira, que inclui pessoas com Transtorno do Espectro Autista, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, com mobilidade reduzida e doadores de sangue como parte do grupo prioritário durante os atendimentos em diversos espaços de Guarabira, que encontram-se disponíveis para consulta na aba “Pauta da Sessão”

Após a sessão, o Presidente da Casa Raimundo Macedo destacou a importância da harmonia entre os parlamentares: “Gostaria de agradecer a todos os vereadores pela participação ativa, pelo comprometimento com as pautas em discussão e estamos todos trabalhando em prol do melhor para a cidade de Guarabira”.

Curtir isso: Curtir Carregando...