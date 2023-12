Chega ao fim o namoro de Bruna Linzmeyer e DJ Marta Supernova

Bruna Linzmeyer anunciou o fim do relacionamento com a DJ Marta Supernova. Em uma postagem no Instagram, nesta quinta-feira (30/11), a atriz compartilhou fotos com a, agora, ex-namorada e informou que elas decidiram encerrar um ciclo para viver “novos momentos”

“Estamos encerrando nosso namoro, mas não nosso amor, nosso cuidado e companheirismo. Fechamos esse ciclo para abrirmos outros, novos momentos, novos ares e vivências, mas sempre juntas”, dizia o texto.

Bruna Linzmeyer e a DJ Marta Supernova estavam juntas há três anos.

Ao explicar sexo lésbico, Bruna Linzmeyer é criticada por Mário Frias

Mário Frias criticou uma entrevista de Bruna Linzmeyer ao podcast apresentado por Giovana Ewbank e Fernanda Paes Leme, em que a atriz fala sobre sexo lésbico. “Assisti a um vídeo de um podcast, cômico para não dizer trágico”, começou o ex-ator, num longo texto “reflexivo”.

“Não se trata de um pênis de plástico ou de carne, de usar os dedos ou de um buraco. As relações humanas têm a ver com sentimentos de proteção e companheirismo”, completou. Nas imagens, Bruna compara a genitália masculina a um vibrador e afirma que ambos têm a mesma finalidade, mas que, na relação entre as mulheres, nem sempre é preciso, ou necessariamente, ter um pênis.

Frias seguiu, não se atentando que a atriz falava sobre relações lésbicas: “É triste assistir a esses comentários banais, cheios de arrogância e inexperiência. O amor entre homem e mulher é sagrado. Desejo que um dia todas as pessoas encontrem um amor verdadeiro, para que esse tipo de bobagem não seja dito aos quatro ventos e repetido como verdade absoluta”.

“Essa geração de pessoas vazias jamais vai entender o quão sagrada é a relação entre duas pessoas. Do quão sagrados são os filhos, que não são nossos, mas passam por nossas vidas com a missão de guiá-los para o céu”, pontuou.

O deputado federal finalizou enaltecendo que é uma pessoa tradicional e cristã: “Como homem, marido e pai, posso dizer que sinto que fui agraciado por Deus por ter me dado o devido entendimento e saber valorizar aquilo que realmente tem valor”.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...