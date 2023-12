Como o pênis é afetado pelo envelhecimento? Especialistas respondem

O corpo humano envelhece por inteiro e nenhum órgão escapa das mudanças provocadas pela idade. Muitos homens têm medo, porém, de que o passar dos anos implique em alterações na aparência do pênis ou em disfunções sexuais. Como saber, então, se as mudanças estão dentro do esperado ou se representam problemas de saúde?

Em artigo publicado no portal de divulgação científica The Conversation, três especialistas em saúde sexual masculina dos Estados Unidos explicam os sinais a serem observados quando se trata do envelhecimento do pênis.

Veja abaixo o que dizem o obstetra Tim Moss, da Universidade de Monash, o urologista RobMcLachlan e o andrologista Jinghang Luo, ambos do Instituto Hudson.

O pênis diminui?

Os especialistas esclarecem que não são esperadas mudanças sensíveis no comprimento ou na circunferência do pênis. O órgão não estica ou encolhe, embora possa se tornar mais flácido.

No entanto, algumas condições de saúde características do envelhecimento podem diminuir o tamanho do órgão. São elas:

Doença de Peyronie, quando pequenas lesões, geralmente provocadas pelo ato sexual, cicatrizam mal. Isso modifica a textura das fibras do órgão, o que pode levar a uma diminuição no comprimento;

Efeitos de cirurgias, especialmente as de retirada de próstata;

Obesidade e sobrepeso, pois a gordura armazenada na pelve pode esconder a base do pênis.

O envelhecimento também leva à perda de elasticidade da pele, isso pode dar uma aparência de menor para o órgão quando ereto.

Tudo que sobe, um dia desce

Segundo os especialistas, cerca de 20% dos homens com mais de 60 anos e quase 90% dos que tem mais de 80 apresentam sintomas de disfunção erétil.

A disfunção erétil é a incapacidade de manter ereções por tempo o bastante para se sentir satisfeito. A intensidade do problema é variável, bem como o tratamento. A perda de frequência das ereções é esperada com o passar dos anos e só é considerada disfunção se representar um incômodo para o homem.

A dificuldade em manter ereções, geralmente, está associada a outras condições de saúde como insuficiência cardíaca e sobrepeso. Diabetes, pressão alta e distúrbios do sistema nervoso também podem dificultar as ereções.

A depender do caso, a disfunção pode se tratada com remédios estimulantes como o Viagra ou injeções hormonais. De maneira geral, a melhor forma de tratamento é modificar a condição prévia que causou a disfunção.

Juan Moyano/Getty Images

Com o envelhecimento, alguns homens também apresentam menor frequência de ejaculação: cerca de 33% deles passam a ter problemas para chegar ao clímax do ato sexual.

Incontinência urinária

Embora menos frequente do que entre as mulheres idosas, o envelhecimento em homens também pode levar a mudanças no trato urinário.

Mais da metade dos homens acima dos 65 anos tem incontinência. Isso ocorre, na maior parte das vezes, pelo crescimento benigno da próstata, que leva a mudanças no fluxo de urina.

Quando procurar o médico?

O homem deve buscar ajuda médica sempre que houver um agravamento abrupto dos sintomas do envelhecimento, seja em relação à disfunção sexual ou à incontinência urinária. Também deve buscar um especialista se começar a experimentar dores no órgão sexual.

Mudanças significativas ou deformidades súbitas, como a formação de caroços no órgão, justificam uma consulta de urgência. Na dúvida, alertam os especialistas, é sempre melhor checar.

