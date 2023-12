Dezembro Vermelho: Paraíba registra redução no número de casos e óbitos por Aids e lança campanha de conscientização

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, abre oficialmente, nesta sexta-feira (1), a campanha do Dezembro Vermelho, com apresentação das ações realizadas pela SES para o fortalecimento do cuidado dos agravos na Paraíba e oferta de testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites, distribuição de preservativos masculinos e femininos, além de conversas com a população.

Nesta quinta-feira (30), a Secretaria de Estado da Saúde divulgou novo Boletim Epidemiológico de HIV e Aids, com dados de 2023, os quais mostram redução no número de diagnósticos de Aids e diminuição nos óbitos, o que configura um cenário importante para a qualidade de vida de pessoas que vivem com o HIV. Na Paraíba, atualmente, 610 pessoas foram diagnosticadas com HIV e 154 com Aids.

Considerando o cenário da Paraíba, a faixa etária com maior incidência de casos no estado é de 30 a 39 anos; são adultos que de alguma forma estão ativos economicamente na sociedade. A cidade de João Pessoa lidera a lista de municípios com maior número de casos de HIV (279 casos) e Aids (57 casos). A transmissão é predominantemente via relação sexual, e o público masculino é o mais afetado pela doença.

A gerente operacional de IST/HIV/Aids da SES, Ivoneide Lucena, chama a atenção para o diagnóstico precoce, ofertado gratuitamente em todo o Brasil. “O teste é gratuito, está sendo ofertado em todos os serviços de saúde e com 20 minutos sai o resultado. Nosso maior trabalho é fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de fazer essa testagem, para que iniciem o tratamento e tenham qualidade de vida”, explicou.

O Estado dispõe de uma unidade de referência para diagnóstico e tratamento de doenças infectocontagiosas, incluindo HIV/Aids, o Complexo de Doenças Infectocontagiosas Dr. Clementino Fraga, localizado na capital. O atendimento ambulatorial funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Na unidade são atendidos usuários que comparecem por livre demanda, referenciados ou que já são pacientes do complexo, onde recebem assistência integral.

Curtir isso: Curtir Carregando...