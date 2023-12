Fábio Porchat relembra treta com Gkay: “Esquisitíssimo”

Fábio Porchat voltou a comentar sobre a polêmica que se envolveu com Gkay. Durante o programa Melhores do Ano, veiculado em dezembro de 2022, no Domingão com Huck, o global fez uma piada sobre a humorista, que desabafou e se afastou da internet.

Dessa vez, durante o Melhor da Tarde, da Band, o comediante debochou da entrevista feita por Tatá Werneck com Gkay. “Eu olho o Jô [Soares] e fico pensando: ‘O que ele faria com a Gkay, não é, Tatá? Na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes…”, declarou.

Cátia Fonseca concordou com Porchat. Vale lembrar que a entrevista de Tatá e Gkay foi muito comentada por conta da postura da dona da Farofa. “Ela estava num dia fazendo piadas que não cabiam”. “Esquisitíssimo aquilo”, completou o comediante.

Fábio Porchat aproveitou para analisar o impacto das redes sociais nessas situações. “As pessoas sacaram que quando elas se ofendem isso dá like. Claro que tem as lutas sérias. Não estou falando disso. Estou falando das pessoas que são pré-ofendidas com qualquer coisa que não tem nada a ver”, disse.

Por fim, ele disse que o comentário sobre Gkay foi apenas uma brincadeira. “Eu aprendi que na rede social não adianta questionar nada. Você não muda nada na rede social. O mundo virtual é muito diferente do real”, encerrou.

metropoles

