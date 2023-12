Em Guarabira: Raniery Paulino afirma que oposição apresenta nome forte para eleições de 2024 e prevê vitória

Em uma declaração recente e exclusiva, o ex-deputado Raniery Paulino expressou confiança ao afirmar que a oposição está preparada com um nome robusto para as eleições de 2024.

Paulino enfatizou a convicção de que esta liderança fortalecerá a oposição, visando alcançar o sucesso nas próximas eleições. O político destacou a importância de propostas sólidas e comprometimento com a comunidade, prometendo uma campanha centrada nas necessidades da população.

“ Neste momento crucial, reafirmo meu comprometimento com o progresso e bem-estar de nossa amada cidade, Guarabira. Juntos, construiremos um futuro baseado na união, transparência e no diálogo constante. Acredito no potencial de cada cidadão guarabirense e na força que nossa comunidade possui para superar desafios”, pontuou Raniery.

