Dezembro Vermelho: Saúde inicia campanha de conscientização e combate ao HIV e Aids com oferta de testes rápidos e distribuição de preservativos

No Dia Mundial de Luta contra a Aids, o Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) abriu, na manhã desta sexta-feira (1), a campanha Dezembro Vermelho, mês dedicado à conscientização e ao combate ao HIV/Aids, no auditório da Escola de Saúde Pública (ESP), em João Pessoa. O objetivo do evento foi apresentar os avanços e as ações realizadas pela SES para o fortalecimento do cuidado dos agravos na Paraíba.

O evento reuniu os 41 municípios prioritários na Paraíba, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems-PB), Fórum ONGs Aids PB, entre outras entidades, para dar o início da campanha Dezembro Vermelho com ações de testagem e distribuição de preservativos.

De acordo com a gerente operacional de Condições Crônicas da SES, Ivoneide Lucena, a Secretaria de Estado da Saúde já abasteceu todas as gerencias regionais de saúde com 2 milhões de preservativos e com testes rápidos. “Toda a população precisa se cuidar e se prevenir, porque a Aids ainda não tem cura, mas tem tratamento. Nosso maior objetivo em dezembro, assim como em todo o ano, é fazer um diagnóstico precoce para que as pessoas que não têm sintomas, mas que estão aparentemente saudáveis façam o teste, porque podem estar com alguma IST ou até mesmo o HIV, que é o vírus que causa a Aids. Então, a partir desse diagnóstico precoce, queremos que todas as pessoas que têm HIV na Paraíba saibam quem estão com HIV, para começar a tratar e se tornarem indetectáveis sem o vírus no organismo, dessa forma elas podem ter relações sexuais sem preservativo e não vão passar o vírus para outra pessoa, barrando a transmissão”, destacou.

Durante o mês de dezembro vão acontecer várias ações educativas e de saúde, serão ofertados testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites, distribuídos de preservativos masculinos e femininos, além de conversas com a população geral. A programação visa ainda chamar a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. Nesta sexta-feira (1º), a SES esteve com todas as Organizações não Governamentais (ONGs), no período da tarde, no parque da Lagoa, em João Pessoa, fazendo testes rápidos para toda a população a partir dos 15 anos de idade. O resultado do teste sai em 20 minutos e é só um furinho no dedo.

Com o intuito de alcançar todos os paraibanos, a programação também irá ofertar no dia 12 de dezembro, na cidade de Conde, para a população indígena, na Aldeia Tabajara, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites, distribuição de preservativos externos (masculino) e Interno (Feminino). No dia de 15, a população geral poderá participar de conversas sobre o que é o HIV/Aids e realizar testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites, distribuição de preservativo, junto aos moradores do Condomínio Canaã.

A representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems-PB), Geveralda Farias, avalia as ações de saúde para a conscientização e combate ao HIV/Aids como uma estratégia importantíssima. “O Cosems está sempre presente em todas as ações de saúde tendo em vista que é para o bem-estar da população paraibana. Somos 223 municípios mobilizados para trabalhar na prevenção e promoção da saúde pública para o nosso estado”, ressaltou.

Para a coordenadora da Associação das Prostitutas da Paraíba (Apros-PB), Luza Maria, é muito importante todas essas campanhas que dão visibilidade ao trabalho de prevenção das IST, HIV/Aids, Hepatites Virais. “Não é só hoje que essas ações precisam acontecer, mas todos os dias do ano porque a informação precisa chegar todos os dias para as pessoas, principalmente para aquelas que estão no interior do estado e que não têm acesso à internet. Um dia como hoje precisa de visibilidade para dizer a todos que o HIV/Aids ainda existe e que não acabou, embora exista tratamento para controlar o vírus, todos precisam continuar usando preservativos e manter o diálogo com a SES para facilitar o acesso aos insumos, pois a prevenção precisa ser permanente, não pode parar”, disse.

O mês de dezembro é o período em que a SES intensifica as ações de diálogos sobre HIV/ AIDS e trabalha as questões de preconceito e de estigma que acarretam a vida dessas pessoas.

Para a coordenadora da Ong Cordel Vida e que compõe o Fórum Ong Aids PB, Rosi Farias, o dia 1º de dezembro é um dia simbólico que representa não só a luta das ONGs e do Fórum, mas de todas as entidades que trabalham com a temática em todo o Brasil. “Aproveitamos esse dia para reforçar a importância da luta, do diálogo e da prevenção, entretanto essas ações não são realizadas só em dezembro, mas o ano inteiro trabalhamos as estratégias de prevenção e das novas tecnologias que melhor que se adéqua à vida e à realidade das pessoas. Quando a gente leva informação para as pessoas, se abre um leque de oportunidades e possibilidades para a prevenção do HIV/Aids e outras ISTs”, ressaltou.

O Dia Mundial de Luta contra Aids – o 1º de Dezembro – foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas em 1988 como forma de combater o estigma e o preconceito em torno do HIV e das pessoas que vivem com o vírus. O dia também se constitui como uma oportunidade para apoiar as pessoas envolvidas na resposta e na melhoraria da compreensão da Aids como um problema de saúde pública global.

Unidade de Referência – Atualmente, a Paraíba dispõe de uma unidade de referência para diagnóstico e tratamento de doenças infectocontagiosas, incluindo HIV/Aids, o Complexo de Doenças Infectocontagiosas Dr. Clementino Fraga, localizado na capital. O atendimento ambulatorial funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Na unidade são atendidos usuários que comparecem por livre demanda, referenciados ou que já são pacientes do complexo, onde recebem assistência integral.

