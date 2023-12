João Azevêdo recebe homenagem do Hospital Napoleão Laureano e destaca investimentos na saúde Fotos: Francisco França

O governador João Azevêdo esteve, nesta sexta-feira (1º), no Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa, ocasião em que foi homenageado com a medalha de mérito Doutor Janduhy Carneiro, em reconhecimento às ações de apoio à luta contra o câncer. Na ocasião, o chefe do Executivo externou sua emoção de receber a honraria de uma instituição que tem prestado um grande serviço na área de saúde à população paraibana. E também destacou as políticas públicas de saúde implantadas pela gestão para garantir um atendimento qualificado aos pacientes do SUS.

“Eu quero agradecer e dizer que me sinto honrado de receber uma tão importante comenda do Hospital Napoleão Laureano. Fazer gestão pública é cuidar das pessoas e na saúde, temos feito um grande trabalho. O Opera Paraíba já realizou mais de 75 mil cirurgias eletivas, o Coração Paraibano conta com uma rede de 12 hospitais, hemodinâmicas em Campina Grande, Patos e João Pessoa e UTIs aéreas e, em breve, vamos lançar um grande programa na área de oncologia, resultado da união de esforços por uma saúde que respeita o cidadão”, frisou.

O presidente da Fundação Napoleão Laureano (FNL), Marcelo Lucena, evidenciou o apoio do Governo do Estado para assegurar a interiorização do atendimento da unidade hospitalar e a ampliação dos serviços em João Pessoa. “Com o apoio do governo, está sendo construída uma unidade do Napoleão Laureano em Sousa, no Sertão da Paraíba, descentralizando o nosso serviço. Além disso, o convênio com o estado tem permitido o aumento dos nosso atendimento, que se destaca pelo uso de tecnologia, pelo aumento de procedimentos e serviços para atender com qualidade às pessoas. O governador nos deu a mão e se tornou um amigo do Hospital Napoleão Laureano e, por isso, somos gratos e reconhecemos todo esse trabalho”, sustentou.

O diretor financeiro da Fundação Napoleão Laureano, Carneiro Arnaud, manifestou seu agradecimento à atuação do governador João Azevêdo em prol da ampliação do atendimento em oncologia na unidade de saúde. “Nós temos um trabalho honesto, transparente e humanitário. Somos agradecidos e externamos a nossa gratidão ao governador João Azevêdo que tem ajudado no funcionamento da nossa instituição. A entrega da medalha é uma demonstração sincera do nosso reconhecimento público ao apoio deste operoso governo ao hospital”, falou.

A medalha Janduhy Carneiro é uma iniciativa da Fundação Napoleão Laureano para reconhecer o empenho de pessoas da sociedade civil e de políticos que contribuem para a realização do serviço de referência em oncologia na Paraíba. A honraria recebeu o nome de Janduhy Carneiro, que foi um dos principais membros da instituição.

O Hospital Napoleão Laureano atende a população paraibana há 61 anos e conta, dentre outros ambientes, com ambulatório, salas de cirurgia, urgência, enfermarias, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), ala pediátrica, consultórios médicos, setor de Fisioterapia, Assistência Social, Farmácia, Nutrição, além de centro de estudos e salas humanizadas para cuidados paliativos. Atualmente, a unidade de saúde possui 146 leitos e passa por ampliação em sua estrutura física para abrir novos 21 leitos destinados a pacientes do SUS. O hospital realiza cerca de 1,5 milhão de procedimentos anualmente. Cerca de 90% dos pacientes são do SUS e 10% dos atendimentos são realizados por meio dos planos de saúde ou particular.

O deputado estadual Branco Mendes e a secretária-executiva da Saúde, Renata Nóbrega, acompanharam a cerimônia de entrega da medalha de mérito Janduhy Carneiro ao governador João Azevêdo.

