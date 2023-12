Influenciador paraibano desabafa após dar Iphone e convidados não irem a festa: “não posso perder tudo que eu gastei”

Hytalo Santos e Euro se casaram nessa quinta-feira (30), em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba. Os influenciadores paraibanos chamaram a atenção da internet ao revelarem que os convites incluíam, além das informações sobre o evento, um Iphone 15 Pro Max, avaliado em R$ 10 mil.

Nas redes sociais, o paraibano mostrou o momento em que chegou ao casamento e lamentou que muitas pessoas não compareceram. “Cheguei, só quem não chegou foram os convidados”, disse o rapaz.

Na sequência, entretanto, ele contou que não ia deixar de aproveitar a festa. “Chegaram alguns, mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei, que era para o pôr-do-sol”, contou.

Apesar da lamentação em um primeiro momento, o casal publicou diversos vídeos e fotos no Instagram e mostraram que curtiram muito a festa, dançaram e beberam com as pessoas que estavam no local, como Deolane Bezerra.

Iphone 15 Pro Max em convite de casamento

O nome de Hytalo Santos se tornou viral nas redes sociais por conta do convite de casamento que enviou para amigos e familiares. O influencer enviou um iPhone 15 Pro Max, que custa R$ 10 mil, para cada um dos convidados para a cerimônia.

“Olha o convite do casamento. Já chegou aqui. Olha o que tem dentro do convite. Do nada você abre o convite e simplesmente tem um Iphone 15 Pro Max lacrado, novinho”, contou um convidado que expôs o convite nas redes sociais.

O convite também informava que as pessoas devem ir usando trajes na cor verde, com uma paleta de cores especificada pelos noivos. Hytalo Santos ganhou fama nas redes sociais através de vídeos dançando ao lado de sua turma, que é composta por diversos adolescentes.

