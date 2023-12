Prates: preço dos combustíveis será mantido no atual patamar

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou nesta sexta-feira (1º/12) que a empresa vai manter os preços dos combustíveis no atual patamar pelos próximos dias. As discussões sobre uma eventual mudança só ocorrerão quando ele retornar da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), em Dubai, que termina na terça-feira (12/12).

Ao jornal Valor Econômico, ele afirmou que o corte na produção anunciado na véspera pela Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) já estava precificado. Por isso, a medida não justificaria a antecipação do debate. A entidade, formada por 13 países, prevê a redução de até 1 milhão de barris de petróleo por dia.

Prates afirmou ainda que há maior possibilidade de alteração no valor da gasolina, sem “muita folga”, do que do diesel. “Uma coisa é certa: eu não gostaria de fazer nada agora durante a COP28”, disse o presidente da Petrobras, ao jornal. “Talvez, na semana que vem, depois que acabar a COP, quando a gente voltar, a gente faça a nossa reunião de preços.”

