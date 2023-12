Preso filho suspeito de matar pai a tiros após discussão dentro da casa onde moravam, em João Pessoa

O filho suspeito de matar o pai, identificado como Marcolino Jovem da Silva, de 50 anos, com tiros no dia 30 de novembro, foi preso na noite desta sexta-feira (1º) no Conde, região metropolitana de João Pessoa. Crime aconteceu, no bairro das Indústrias, na zona sul da capital e suspeito fugiu após localizar o crime.