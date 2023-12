Ludmilla e Brunna Gonçalves explicam detalhes do processo de gravidez

Neste domingo (3/12), Ludmilla e Brunna Gonçalves explicaram como acontecerá o processo de gravidez. As artistas revelaram o desejo de serem mães e contaram que já estão fazendo exames, mas que estão bastante ansiosas para concluir a gestação. “Já parece que estou grávida e vou parir”, disse a ex-BBB em entrevista para o Fantástico.

“Vai ser o óvulo dela [Ludmilla], fecundado por um embrião e colocado na minha barriga. Até ano que vem já vou estar com um barrigão”, comemorou Brunna com a expectativa de aumentar a família.

Elas ainda comentaram sobre a responsabilidade de criar uma criança preta no mundo de hoje, que continua preconceituoso: “É por isso que acho que é a gente adia tanto de ter, porque colocar um filho no mundo hoje em dia é uma coisa de coragem também”.

As duas pretendem usar a técnica de fertilização in vitro, que coleta os óvulos diretamente dos ovários e os fertiliza com sêmen em laboratório. Segundo a assessoria, Brunna e Lud já estiveram na clínica de reprodução assistida, em Miami, nos Estados Unidos. A instituição é a mesma que Thammy Miranda e Andressa Miranda geraram Bento, de 2 anos.

“Estamos na fase dos exames, fizemos um exame que, para ficar pronto, demora quase dois meses. Então, é um processo longo . Quando a gente foi nessa clínica, parecia que a gente já estava grávida, porque teve que fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho”, finalizou Brunna.

metropoles

