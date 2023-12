A Paraíba vai ganhar um Porto e uma Cidade Internacional

A Cidade de Mataraca nos próximos 36 meses poderá vir a ter um Porto e uma Cidade Internacional.

Os entendimentos neste sentido há quase 3 anos vinha sendo mantidos entre o Prefeito Egberto Madruga e proprietarios de terras, entre eles a Usina Vale Verde.

Área para a implantação do Porto e a Cidade Planejada vai ocupar uma area de 1 milhão e 100 mil m2(11 mil hectares).

O Grupo já criou a empresa com sede em Belo Horizonte e seus dirigentes, chineses, desembarcam na Paraíba no inicio do mês e no dia 11 dezembro e em solenidade na presença de autoridades e empresarios convidados assinam o protoloco de Intenção sede do Município de Mararaca.

O Grupo tem expertise em construção de Cidades Inteligentes tendo participado de construções de Cidades como Dubai, Catar, Singapura, Egito entre outras e pretende implantar a mesma tipologia de negócios noutros estados.

O Porto e a Cidade deve abrigar um população de 250.000 habitantes com previsão previsão inicial do investimento é 150 bilhões de reais e

contara com unidades residenciais, comerciais, industriais, serviços, lazer, universidades, colégios, porto, hospitais, estádio, ginásios, prédios públicos, clinicas, comercios, shopping, indústrias, meio transportes modernos, metrô, agricultura dentre outros benefícios que vai ajudar no crescimento a região do litoral norte e o Estado da Paraíba.

A previsão é que a obra possa gerar mais de 100 mil empregos diretos e indiretos, no periodo de construção, e o Porto e a Cidade quando entrar em funcionamento será impossível mensurar o número de pessoas trabalhando.

A Cidade de Mataraca poderá vir a ser no futuro a mais moderna do Brasil e do continente americano.

Durante a solenidade no dia 11 de dezembro será apresentado estudo à ser Projetado para o futuro e novo Munícipio Mataraca, que a contar do inicio da sua construção, o levará o Porto em 36 meses e todo o projeto 8/10 anos anos para ser entregue.

Nova Mataraca vai proporcionar num futuro próximo o desenvolvimento nos seguimentos Agrícola, Comercial, Industrial, de Entretenimentos, Econômico, Educacional, Habitacional, Infraestrutura, Logístico, Político, Saúde, Segurança e Turístico, jamais materializado no pais.

Em julho deste ano o Diretor de Relacionamento do Grupo Brasil CRT, Sr. Gianninni Farias juntamente com o Prefeito Egberto Madruga se reuniram com Secretário Gilmar Martins de Planejamento por recomendação do Governador João Azevedo e do Secretário da Infraestrutura Deusdete Queiroga Filho e na oportunidade deu credibilidade ao que foi colado em pauta, a construção do Porto e a Cidade Internacional.

