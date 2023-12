Após revelar violência doméstica, Naiara Azevedo se diz aliviada

Naiara Azevedo gravou uma série de vídeos no Instagram e se disse aliviada por ter denunciado o ex-marido, Rafael Cabral, por violência doméstica. A cantora ainda aproveitou para agradecer por todo o apoio que vem recebendo das pessoas ao seu redor e de seus fãs.

“Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi até agora. Obrigada aos amigos que mandaram mensagem no pessoal, no celular, no WhatsApp e alguns directs também. E muito obrigada também a todos os meus fãs. Não tenho palavras para descrever todas as mensagens que eu li até agora”, comentou Naiara.

A artista ainda explicou que se sentiu “muito amada e acolhida” e se disse “muita grata a Deus e a todos”:

“Vida que segue, porque o show tem que continuar, a vida tem que seguir. É isso, bola para frente, vida nova”, declarou, convocando seus fãs para os próximos shows de sua carreira.

“Eu, Naiara, estou com meu coração em paz e livre. Livre mais do que nunca para ser feliz fazendo o que eu amo e eu amo estar com vocês”, relatou, mandando um beijo para seus seguidores.

