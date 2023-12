Carlinhos Maia confirma crise em relação e revela “bimbada” dos sonhos

Carlinhos Maia confirmou a crise no relacionamento com Lucas Guimarães. O influencer explicou que os dois se estranharam bastante durante o primeiro dia da Farofa da Gkay, mas que, durante a noite, eles tiveram uma “bimbada” dos sonhos.

“De uma vez por todas, quando as ‘más línguas’ irão entender que eu sou o maior apoiador do Lucas. Vocês não fazem ideia do que é feito nos bastidores. Anos da minha vida eu sempre filmei Lucas o enaltecendo, sempre o colocando pra cima, o tratamento dele com as pessoas com minha mãe, mostrando sempre o menino bom que ele é”, declarou Carlinhos.