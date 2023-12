‘BBB 24’ terá cantor confinado e prêmio de até R$ 3 milhões: ‘Muda a vida de qualquer um’, diz Boninho

Boninho já adiantou que quer participante com nome sujo na praça para aumentar a disputa no “Big Brother Brasil 24”. Mas nem só de devedor será feito o reality show que estreia no dia 8 de janeiro. O grupo camarote, que é formado por famosos convidados, está mantido. E já tem um perfil confirmado. Façam as apostas:

“Vamos ter um cantor na casa de novo”, disse Boninho durante a CCXP, em São Paulo, no último domingo, dia 3, complementando com uma explicação de quem seria o participante perfeito para a produção: “Tem que encantar a gente. Alguns enganam e viram planta. Quando isso acontece, eu mesmo quero eliminar (risos). Eu me emociono muito com o ‘BBB’, gosto muito de fazer. Vivo o que as pessoas também sentem: ódio, amor, paixão, raiva”.

Assim como na edição deste ano, o “BBB 24” terá um prêmio final dinâmico: “A gente está dando prêmio que pode chegar a até R$ 3 milhões de novo. E isso muda a vida de qualquer um”.

Mais novidades para o ‘BBB 24’

A casa do “Big Brother Brasil” vai ganhar um novo quarto, sendo quatro no total. Na parte técnica, uma câmera comandada por inteligência artificial vai acompanhar o líder da semana em todos os momentos. Já a música-tema da atração terá uma nova versão. Em 2024, a faixa “Vida real” será um remix em parceria de Paulo Ricardo e DJ Alok.

Se na última temporada quem venceu foi a médica Amanda Meirelles, em meio a um elenco que contou ainda com outro médico, biomédicos e enfermeiro, a área da saúde no ano que vem não estará tão representada assim entre as profissões dos confinados.

“O pessoal da saúde ama o ‘BBB’. Esse ano tinha muito médico e dentista inscrito. Mas eu tenho uma péssima notícia esse ano. Vamos vetar os médicos. A gente quer o povão”, divertiu-se o marido de Ana Furtado.

