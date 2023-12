Saiba quem são os famosos que ganharam iPhone 15 e não compareceram a casamento de influenciadores paraibanos

O ‘casamento de milhões’ dos influenciadores paraibanos Hytalo Santos e Euro aconteceu na última quinta-feira (30), em Cajzeiras, na Paraíba. E apesar dos esforços para agradar os convidados, sobretudo os famosos — o convite incluía um IPhone 15 Pro Max avaliados em, no mínimo, R$ 11 mil —, a maioria não compareceu.

Um dos noivos, Hytalo, foi às redes momentos antes da celebração do matrimônio para lamentar a ausência dos convidados: “Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados”, disse ele, em seu Instagram. “Chegaram alguns. Mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei, que era para o pôr-do-sol”, queixou-se.

Entre as “celebridades” que não compareceram à cerimônia luxuosa sobre o Rio Boqueirão, em Cajazeiras, no estado paraibano, está a influenciadora digital Virgínia Fonseca. Casada com o cantor Zé Felipe, ela chegou a mostrar o convite em suas redes sociais e dizer que “tentaria ir”. No entanto, não foi.

Outra influenciadora que mostrou o “mimo” do convite e não compareceu ao evento foi Camila Loures, assim como as cantoras MC Melody e MC Mirella. Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, também “deram cano” nos noivos.

Deolane Bezerra foi a única convidada famosa a comparecer ao casamento dos influenciadores Hytalo Santos e Euro. Eles gastaram aproximadamente R$ 4 milhões na festança, sendo que R$ 700 mil foi só com os IPhones.

Hytalo, de 24 anos, se casou com Euro, de 25, que atendia por MC Euro e hoje se descreve como empresário, cantor, compositor e youtuber. Milionário, Hytalo faz a linha influencer ostentação mostrando o que a fortuna que acumulou pode comprar e fazer. Mão aberta, os presentes do rapaz costumam ser bem generosos, assim como ele crê que a vida seja para ele. Carros já foram dados em agradecimento a pessoas de seu convívio. Até casas já saíram do bolso abastado do moço.

clickpb

