Festa de Reis em Sertãozinho, na Paraíba, já custa quase R$ 1 milhão em shows

A Festa de Reis no município de Sertãozinho, na Paraíba, já custa quase R$ 1 milhão em shows. São R$ 990 mil gastos pela Prefeitura de Sertãozinho em cachês de apresentações de alguns artistas.

Foram contratados, primeiramente, R$ 460 mil em shows, conforme noticiou o ClickPB, ontem (4). O cantor Amado Batista foi contratado por R$ 270 mil. O cantor Zezo terá cachê de R$ 130 mil. Já a banda Ferro na Boneca foi contratada por R$ 60 mil.

Agora, novos cachês apareceram, somando mais R$ 530 mil em shows. O cantor Tarcísio do Acordeon foi contratado por R$ 250 mil. O cachê do cantor Henry Freitas será de R$ 160 mil. Já a banda Limão com Mel foi contratada por R$ 120 mil.

A festa acontecerá em janeiro de 2024. Os contratos foram assinados pelo prefeito de Sertãozinho.

