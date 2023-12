Regina Casé tem contrato fixo encerrado na Globo após 40 anos

Regina Casé terá seu contrato fixo encerrado com a TV Globo no mês que vem. A atriz, que está na emissora dos Marinho há 40 anos, vai começar a assinar por obra, como a maioria dos artistas. À coluna Play, do jornal O Globo, ela falou sobre a nova fase e os projetos futuros na empresa.

“Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro como fora da emissora, quando em cinema e teatro. De lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, formas de trabalhar e fazer. Encaro com muita naturalidade cada um desses momentos. Houve uma mudança no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, porque continuo trabalhando aqui e fora”, começou ela.

Regina Casé falou ainda sobre o sucesso de sua trama mais recente: “Fechamos o ano com um sucesso estrondoso da Zoé em Todas as flores e com a volta de Dona Lurdes, que, de tão querida, seguiu a vida, de uma novela para um filme, que será lançado ano que vem no cinema e em todas plataformas da Globo”, contou.

Em seguida, a atriz veterana falou sobre os planos para o próximo ano: “Também começo 2024 com dois novos projetos já programados na própria TV Globo. Continuo também com projetos fora, agora até com mais flexibilidade, dentre eles três filmes, todos já com data marcada para rodar. É a vida sendo vida. E que a vida, vida seja”.

Ela esteve no ar na emissora até o último dia 20, quando Todas as flores, de João Emanuel Carneiro, foi encerrada. E quem pensa que ela vai parar, engana-se: ela está gravando Dona Lurdes, o filme, baseado no livro Diário da dona Lurdes, lançado por Manuela Dias após a novela Amor de mãe. A obra conta o que aconteceu com a protagonista do folhetim após o encerramento da história televisionada, em 2021.

Na TV Globo, Regina esteve presente no ar tanto em novelas como no entretenimento. Guerra dos sexos, TV Pirata, Programa legal, Muvuca, Esquenta e As filhas da mãe são alguns os trabalhos da artista.

Estrelismo e exigências

Esta coluna, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu que Regina Casé tem estado com moral na TV Globo. Isso porque, segundo fontes, a apresentadora e atriz tem feito algumas exigências e montado uma produção do seu jeito dentro da emissora.

Nós vamos explicar. Passarinhos verdes sopraram nos ouvidos desta colunista que, na época das gravações de Todas as Flores, Casé pediu para a Globo contratar duas maquiadoras que já trabalham com ela, para também fazerem o serviço dentro da emissora. Além disso, a artista teria exigido produtos de uma marca específica de maquiagem para usar.

E não para por aí. Ainda de acordo com fontes, a atriz pediu determinados pincéis para a aplicação dos produtos, também a seu gosto, que, segundo ela, aderem melhor à pele.

E se engana quem pensa que as exigências são só no que diz respeito ao setor de maquiagem. Regina Casé ainda teria solicitado um camarim particular e decorado o espaço à sua maneira, colocando um tapete de seu gosto.

Nos bastidores, o que corre é que Regina Casé parece ter uma produção dentro da produção da TV Globo. Vixe… É moral que fala, né?

metropoles

