Saiba quem é o marido de Renata Vasconcellos, diretor da TV Globo

Renata Vasconcellos, do Jornal Nacional, ocupa o horário nobre da Globo. Ao lado de William Bonner, a apresentadora assume o principal posto de comunicação da emissora.

Porém, apesar do sucesso inevitável, a famosa recusa o título de celebridade. Assim como o companheiro de trabalho, ela tenta ser o mais discreta possível sobre a vida pessoal – o que faz com que as pessoas tenham ainda mais interesse.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...