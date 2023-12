Messi investe em blogueira brasileira em meio a rumores de separação

Nessa quarta-feira (6/12), a coluna teve acesso a uma conversa entre a blogueira Fernanda Campos e Lionel Messi. A moça é a mesma que expôs ter encontrado Neymar enquanto ele ainda estava num relacionamento sério com Bruna Biancardi. “A gente se falou depois que ele curtiu um dos meus Stories”, disse com exclusividade para a coluna, confirmando que, de fato, conversou om o jogador do Inter de Miami.

No gravação do diálogo, Messi pergunta onde poderia ver Fernanda, que responde: “Brasil ou Privacy [plataforma onde a modelo vende conteúdo adulto]”. Em seguida, o atleta lamenta que não consegue abrir o link e pergunta de que lugar do país a moça é.

“Ele visualizou e curtiu um story meu há cinco dias. Hoje, eu curti umas publicações dele e logo ele me mandou mensagem”, explicou.

A influenciadora encerrou lembrando que ninguém a levou a sério na época em que revelou seu affair com o menino Ney. “Tem quem ache que seja mentira, mas é mais um jogador que vem até mim, igual foi com Neymar. Na época, todo mundo falou que eu estava mentindo e acabei provando tudo o que eu disse. Não tenho por que mentir”, concluiu.

Recentemente, há rumores de que o casamento de Messi e Antonella Roccuzzo está em crise. Especula-se que o argentino esteja tendo um caso com a jornalista esportiva Sofi Martinez e que a comunicadora tenha sido o pivô da suposta separação. Messi e Antonella estão juntos desde 2012 e são pais de Thiago, Mateo e Ciro.

Affair com Neymar

Esta colunista revelou, com exclusividade, detalhes do affair entre Fernanda Campos e Neymar Jr. A blogueira afirmou ter ficado com Neymar, no domingo, véspera do Dia dos Namorados.

Esta colunista teve acesso exclusivo aos prints das conversas entre eles, que começaram a se falar pelo Instagram, em novembro do ano passado. O jogador passou a flertar com Fernanda durante a Copa do Mundo e, segundo a moça, ele havia dito que o seu relacionamento com Bruna estava oscilando. E, de fato, o casal estava separado nesse período. Porém, reataram em janeiro deste ano, anunciando a gravidez da moça em seguida.

Em janeiro, trocaram WhatsApp, fizeram chamada de vídeo e, em junho, quando Ney retornou para o Brasil, ele a convidou para um encontro em um apartamento luxuoso, na Vila Madalena, em São Paulo. Ainda de acordo com a blogueira, o atleta estava na capital paulista para encomendar um terno, uma vez que seria padrinho de casamento de um amigo. O colega em questão é Cris Guedes, um dos parças mais antigos do camisa 10 da Seleção, que se casou com Bianca Coimbra dias depois.

Dias após a exposição do caso, Neymar pediu perdão a Bruna Biancardi, por meio de uma postagem nas redes sociais. “Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida”, escreveu na publicação.

O jogador admitiu o erro: “Errei. Errei com vocês. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”.

