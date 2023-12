Palmeiras empata com Cruzeiro e conquista 12º título do Brasileirão

O Palmeiras de Abel Ferreira segue fazendo história. O Verdão entrou em campo nesta quarta-feira (6/12), muito perto do título do Campeonato Brasileiro e precisou apenas do empate em 1 x 1 contra o Cruzeiro para garantir o troféu. Os gols do jogo foram marcados pela joia Endrick, para o clube paulista, e Nikão, para a Raposa.

Este foi o 12º título de Brasileirão do Palmeiras. O Alviverde conquistou o torneio nos anos de 1960, 1967 (duas vezes), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023.

Apesar do resultado positivo, o Palmeiras não teve vida fácil na partida contra o Cruzeiro, que obrigou Weverton a fazer seis defesas, sendo uma de dentro da área.

Porém, na totalidade, Palmeiras Cruzeiro fizeram jogo equilibrado que refletiu em campo, mas resultado não tirou o título do Verdão.

Decisivo

Endrick abriu o placar aos 20 minutos do 1º tempo. Lucas Silva errou o tempo da bola na entrada da área do Cruzeiro, que caiu nos pés do camisa nove. O atacante de 17 anos tentou cavadinha no primeiro chute, mas viu Rafael Cabral fazer linda defesa, mas, no rebote, a joia do verdão não perdoou e fez o gol decisivo.

Este foi o 17º gol de Endrick com a camisa do Palmeiras, o 14º tempo na temporada. Além disso, o camisa nove alcançou marca que não era batida desde Ronaldo Fenômeno em 1993.

Com o o gol diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira (6/12), Endrick chegou a 11 gols na competição, o atacante do Palmeiras é o primeiro jovem de até 17 anos a marcar mais que 10 gols desde Ronaldo em 1993. Na ocasião, o Fenômeno, aos 16 anos, fez 12 gols. Neymar, em 2009, com 17, marcou 10 vezes.

Endrick, em 2023, entrou em 31 partidas, tendo média de 50 minutos atuados por jogo. Já Neymar, em 2009, desfilou seu talento em campo 33 vezes e teve média de 55 minutos.

Em 1993, Ronaldo marcou 12 vezes em 14 jogos, sendo o terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro. Porém, na ocasião, o torneio tinha um formato diferente do atual. O torneio era separado em quatro grupos com oito times cada.

O empate do Cruzeiro veio com Nikão. Em cobrança de escanteio curta, Matheus Pereira balança para cima da marcação e deixou a bola dentro da área, que sobrou para o camisa 10. O meio-campista chuta rasteiro para o fundo das redes e empatou em 1 x 1.

Confira resultados da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Goiás 1 x 0 América-MG

Bahia 4 x 1 Atlético-MG

Fluminense 2 x 3 Grêmio

Internacional 3 x 1 Botafogo

Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras

Coritiba 0 x 2 Corinthians

São Paulo 1 x 0 Flamengo

Vasco 2 x 1 Bragantino

Cuiabá 2 x 0 Athletico-PR

Santos 1 x 2 Fortaleza

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...