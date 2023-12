Polícia Federal prende homem com mais de 37 mil compridos usados no ‘boa noite, Cinderela’, em João Pessoa

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (06), em João Pessoa, um homem de 20 anos, com 37.500 comprimidos de Artane, usados ilegalmente no golpe ‘boa noite, Cinderela’, e 75 gramas de cocaína.

Conforme apurado, os comprimidos, divididos em 2.500 cartelas, foram enviados via postal da cidade do Rio de Janeiro para João Pessoa. Segundo a Polícia Federal, a apreensão realizada hoje deste tipo de medicamento é uma das maiores apreensões do Brasil.

Os comprimidos de Artane, (popularmente conhecido como aranha), nome comercial cloridrato de triexifenidil, é uma substância controlada pela Anvisa, que possui efeito psicotrópico e alucinógeno.

O medicamento quando é utilizado com prescrição médica é utilizado no combate à Doença de Parkinson, tendo um efeito inibitório direto sobre o Sistema Nervoso Parassimpático.

O preso responderá pelo crime de tráfico de drogas, que tem pena de até 15 anos de reclusão.

clickpb

