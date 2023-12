Vereador de São João do Rio do Peixe morre após complicações de cirurgia bariátrica

Morreu, nesta quarta-feira (6), o vereador de São João do Rio do Peixe, Rodrigo Alessandro, conhecido como Rodrigo de Zé Nilton. Ele estava internado em um hospital particular em João Pessoa e teve complicações de uma cirurgia bariátrica, de acordo com as primeiras informações obtidas.

As informações de velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

Rodrigo de Zé Nilton foi empossado vereador, no final de 2022, após o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) cassar vereadores por fraude a cota de gênero, dando vaga para outros candidatos.

A Câmara Municipal de São João do Rio do Peixe ainda não se manifestou, até as 19h50 desta quarta-feira (6).

clickpb

Curtir isso: Curtir Carregando...