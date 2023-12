Datafolha: 40% dizem nunca confiar nas falas de Lula; 24% creem sempre

Cerca de 40% dos brasileiros nunca confiam nas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 35% dizem que acreditam ocasionalmente e 24% acreditam plenamente no discurso do mandatário. A margem de erro da consulta é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.

É o que mostra a nova pesquisa da Datafolha, que entrevistou mais de 2 mil pessoas em 135 cidades do país na última terça-feira (5/12). O levantamento foi divulgado na quinta-feira (7/12).

Outros números de Lula

Os mais desconfiados são da Região Sul do país, com 48%, e o maior índice de confiança provém das pessoas com menor instrução, com 38%.

Na pesquisa anterior, feita em setembro, constava que 23% dos entrevistados sempre confiavam no que é dito pelo presidente, 34% só acreditavam às vezes, e 42% nunca.

Lula é, ainda de acordo com a pesquisa, aprovado por 38% e reprovado por 30% da população.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...