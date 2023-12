Datafolha: Lula é aprovado por 38% e reprovado por 30%

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (7/12) mostra um cenário estável na avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O petista é aprovado por 38% da população, mesmo percentual do levantamento anterior do mesmo instituto, divulgado em setembro.

Outros 30% disseram que a administração de Lula é ruim ou péssima. No levantamento de setembro, o percentual era de 31%, o que representa uma oscilação, uma vez que a variação está dentro da margem de erro — de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Enquanto isso, 30% consideram a gestão regular, número que também se repetiu na última pesquisa.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 135 cidades brasileiras na última terça-feira (5/12).

Ao longo do ano, os números do Datafolha sobre a aprovação de Lula se mantiveram com poucas oscilações deste a primeira aferição, em março. A maior diferença ocorreu no índice de reprovação entre junho e setembro, quando o percentual passou de 27% para 31%.

Grupos específicos

De acordo com o Datafolha, o presidente é melhor avaliado entre os nordestinos (48%), grupo que representa 26% da população ouvida para a pesquisa, e os menos escolarizados (50% dentro dos 28% da amostra).

Por outro lado, a reprovação é maior (39%) entre os 22% com curso superior e 15% de moradores da região Sul. Entre 4% dos entrevistados mais ricos, 47% consideram a gestão Lula ruim ou péssima.

Expectativa

A pesquisa também aferiu a expectativa dos eleitores em relação às ações do governo durante o primeiro ano de mandato. Nesse contexto, 57% disseram que o presidente fez menos pelo Brasil do que esperavam.

Outros 24% afirmaram que Lula fez exatamente o que era esperado e 16% avaliaram que o petista fez mais pelo país do que esperavam.

metropoles

