Mylena Ciribelli é demitida da Record após 14 anos

A apresentadora Mylena Ciribelli foi demitida da Record na quarta-feira, 6, após 14 anos. A informação foi confirmada pela emissora ao F5. Segundo o site, o desligamento aconteceu após a edição do Fala Brasil, programa em que a jornalista comandava um quadro esportivo.

Ainda conforme a publicação, a saída de Mylena já tinha sido definida desde julho devido aos prejuízos financeiros que a Record teve em 2022. No entanto, na época, a direção desistiu do desligamento da jornalista.

Conforme o F5, a emissora vai contratar um novo jornalista, com salário menor, para apresentar as transmissões do Campeonato Paulista 2024.

O Terra procurou a Record a respeito da demissão e aguarda retorno.

Carreira de Mylena Ciribelli

A jornalista iniciou a carreira na extinta Rede Manchete em 1985. Inicialmente, ela apresentou o programa Som Maior e outros especiais, mas depois foi transferida para o esporte, editoria em que se destacou;

Foi contratada pela Globo em 1991. Na emissora, ela atuou no Esporte Espetacular, Globo Esporte Rio de Janeiro, Placar Eletrônico e blocos esportivos do Fantástico, Jornal Hoje e Bom Dia Brasil;

Mylena foi para a Record em 2009 e ficou à frente do Esporte Fantástico, exibido aos sábados de manhã. Com a extinção do programa, trabalhou em um quadro do Balanço Geral Rio de Janeiro, comandou o Esporte Record e, atualmente, estava em um quadro de esportes no Fala Brasil.

