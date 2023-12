Damares Alves é internada em hospital de Brasília

A senadora Damares Alves (Republicanos) foi internada nesta quinta-feira (7), no hospital DF Star, em Brasília, após ter uma recaída ao vírus varicela zoster que causa a herpes zoster. A informação foi confirmada pela assessoria da parlamentar.

Damares deu entrada no hospital nesta manhã, com paralisia facial. Segundo assessoria, a senadora está clinicamente bem e passará por uma bateria de exames no hospital, onde permanecerá internada durante os próximos dias.

Em março deste ano, Damares contou que estava tratando uma paralisia facial causado pela herpes-zóster. À época, ela tinha recebido o diagnóstico há poucos dias e disse que o tratamento era “para amenizar a situação”.

O que é a herpes-zóster

Os principais sintomas da herpes-zóster incluem bolhas, coceiras, ardência e feridas na pele, além de muita dor. Sem vacina na rede pública, uma imunização completa na rede privada custa em torno de R$ 1,6 mil.

A recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é que tomem a vacina pessoas com mais de 50 anos e adultos, com 18 anos ou mais, que estão em tratamento de câncer, têm HIV, lúpus, esclerose múltipla ou que farão transplantes de medula óssea.

Segundo o infectologista José David Urbaez Brito, do Exame Medicina Diagnóstica, a vacina contra varicela, aplicada na infância, não evita que o vírus se desenvolva, mas reduz as chances de a criança ter a forma grave da doença.

“As pessoas adultas podem não ter tido varicela e ter contato com esse vírus na idade adulta e, mesmo aqueles que tiveram catapora na infância, é um vírus que não desaparece de nós. Ele fica guardado nos gânglios neurológicos, estrutura nervosa que fica do lado da medula espinhal”, diz o médico.

clickpb

Curtir isso: Curtir Carregando...