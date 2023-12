Marrone, da dupla com Bruno, se afasta dos palcos por problema de saúde

O cantor Marrone, da dupla Bruno & Marrone, anunciou que se afastará dos palcos por um problema de saúde. De acordo com sua assessoria de imprensa, o cantor cancelou shows ao lado de Bruno, que se apresentará sozinho já a partir desta quinta-feira (07).

“Em virtude de um problema urinário o cantor Marrone estará ausente nas apresentações abaixo. A agenda segue sendo cumprida somente com seu parceiro Bruno”, informou a nota enviada a imprensa.

A agenda da dupla será cumprida apenas por Bruno nos próximos quatro shows. O primeiro, nesta quinta, em Avaré, no interior de São Paulo.

Na sequência, Bruno se apresenta no sábado, 9, em Curitiba, e no domingo, 10, no Cruzeiro do cantor Daniel. A quarta apresentação sem Marrone será no dia 12, em Belo Horizonte.

