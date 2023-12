João Azevêdo se reúne com cônsul dos EUA e apresenta potencialidades de investimentos na Paraíba

O governador João Azevêdo (PSB) apresentou os potenciais e oportunidades de investimentos na Paraíba para a cônsul dos Estados Unidos no Nordeste, May Baptista. Os dois se reuniram nesta quinta-feira (7) e discutiram sobre educação, ciência e tecnologia, turismo, energias renováveis, infraestrutura e agricultura familiar.

O governador argumentou que a Paraíba vem recebendo obras estruturantes e possui localização estratégica e infraestrutura rodoviária, fatores que estão atraindo cada vez mais empresas ao estado.

Além disso, João Azevêdo evidenciou o potencial energético da Paraíba, com cada vez mais ações voltadas ao uso de energias renováveis e produção científica.

“Aqui na Paraíba já estão instalados centros de distribuição, como o do Magazine Luiza e Whirlpool. Nós somos grandes geradores de energia solar e eólica, temos um grande volume de investimentos no segmento, com empresas já instaladas. Além disso, temos universidades em todas as regiões do estado e desenvolvemos pesquisas em várias áreas, seja na melhoria da genética do rebanho, na agricultura familiar”, falou o governador.

Após o encontro, a cônsul afirmou que viu as ações do governo com satisfação e que isso vai resultar em possíveis parcerias futuras.

“Fiquei feliz de visitar a Paraíba e conhecer as riquezas culturais e o governador para saber dos potenciais com o objetivo de aprofundar nossas parcerias. Nós estamos pensando no futuro, sobre tecnologia e estamos orgulhosos sobre o programa de intercâmbio na educação”, disse May Baptista.

