Shows: feriadão na Paraíba tem Thiaguinho, DVD de Joyce Tayná, Totonho, Mulheres na Roda de Samba e outras atrações

O feriadão de Nossa Senhora da Conceição e de Iemanjá na Paraíba será animado com muita música, teatro e outras atrações culturais. O cantor Thiaguinho traz a João Pessoa o seu projeto Tardezinha, neste sábado (9), encerrando na capital paraibana a passagem da turnê pelo Nordeste. Tem ainda Totonho e Mulheres na Roda de Samba na Usina Cultura Energisa, gravação do DVD de Joyce Tayná na PH (Priscylla’s Hall), DJ’s no Empório Café e Axé do Yuri na Vila do Porto.

As informações de ingressos, horários e outros detalhes estão disponíveis nas redes sociais dos artistas e das casas de shows.

Confira a programação

Thiaguinho

João Pessoa é a última parada da turnê Tardezinha, do cantor Thiaguinho, na região Nordeste. A abertura dos portões está prevista para as 15h, no estacionamento do UNIESP.

Com palco 360º graus, o público da capital paraibana vai curtir aproximadamente 3 horas de show. No setlist, clássicos da carreira solo, Exaltasamba, pagode e música brasileira em geral.

Vila do Porto

Nesta quinta-feira (7), tem o espetáculo Seiva Estúdio, com Obsceno. Na sexta-feira (8), Matheus de Bezerra apresenta o show Carolis e tem também show de Bianca Rufino, com participações de Nathália Bellar, Escurinho, Luana Flores e Filosofino. VJ Quetzal. No sábado (9), tem Axé do Yuri, com o cantor Yuri de Carvalho. No domingo (10), Tributos, com Korn (Visceral) & System of a Down (System of Kaos).

Empório Café

Na sexta-feira, tem a festa Fuzuê com DJ’s Raphael Fraga, Rodrigo Cabral e Gustavo Praxedes, além de Karaokê dos Anjos. No sábado, tem festa Love, com DJ’s Toinha, Dany Andrade, Fernando Baldocchi, Douglas Alves, Diego Alan, Biel e Fievel e shows de Magally Mel, Heloísa Marchiori (Top Drag PB 2023) e Vanessa Lorenzzi (Drag da Parada Zona Sul 2023). No domingo, tem Karaokê do Empório.

Priscylla’s Hall

Na sexta-feira, tem shows da banda Cavalo de Pau e do Trio Surreal. No sábado, tem a gravação do DVD da cantora Joyce Tayná. No domingo, tem pagode com o grupo No Sigilo.

Usina Cultural Energisa

Na sexta-feira, a Usina Cultural Energisa tem show de Luana Flores, na Tenda da Música, às 20h. Às 22h, na Sala Vladimir Carvalho, é a vez de Vieira subir ao palco com o show “Nada Será Como Antes”.

O sábado é dedicado à arte e à pluralidade na Usina. Às 16h, no Espaço Criança, o Ponto de Cultura Castelo de Histórias faz uma sessão de contação de histórias, oficinas artísticas e palhaçarias que despertam no público um olhar diferenciado para as histórias e a ludicidade. O projeto de difusão literária promove ações promotoras do livro, da leitura e da literatura, e é uma ótima opção para as crianças e suas famílias.

Às 17h, no Palco Bonde, a performance de Fernanda Ferreira traz uma celebração aos valores culturais negros/afrobrasileiros de comunidade, por meio de sessões de narração de histórias e performances musicais. O espetáculo “Kwanzaa GiraContos e Cantos Afroparaibanos” visa fortalecer os princípios éticos que constituem o povo forjado sob as bases culturais africanas.

Às 19h, na Tenda da Música, o show musical “Aí dentu – O hip hop do mato” do mestre Totonho promete agitar o público com seu power trio e DJ acompanhando o vocalista, que mostrará sucessos e canções inéditas.

Em seguida, às 21h, no Palco Bonde, a performance de Xumbrego de Rabeca traz o forró arrochado, rabecado, caloroso e necessário. O som produzido por Xumbrego de Rabeca convida o público a se jogar no salão e liberar as energias com muito forró, baião, coco, xotes e marchinhas.

Para encerrar a noite, na Sala Vladimir Carvalho, às 22h, o grupo Mulheres na Roda de Samba faz um show especial no Natal da Usina, com um repertório que destaca o protagonismo e o legado histórico de compositoras e intérpretes do samba. O grupo é formado por mulheres que se uniram pela paixão pelo samba e pela valorização da cultura afro-brasileira.

O domingo encerra a programação do final de semana com mais arte e diversão na Usina. Às 16h, no Espaço Criança, o Castelo de Histórias retorna com mais contação de histórias, oficinas artísticas e palhaçarias para as crianças e suas famílias.

Às 17h, na Sala Vladimir Carvalho, o Gran Circo Los Iranzi apresenta o espetáculo “Equilíbrio, Riso e Arte”, que traz números de malabarismo, acrobacia, equilibrismo, mágica e palhaçaria. O grupo Los Iranzi é formado por artistas circenses que se dedicam à pesquisa e à experimentação das diversas linguagens artísticas, buscando a interação com o público e a valorização da cultura popular.

No palco Bonde, a partir das 18h, a mostra de corais Art’ Encanto, Vozes de Aparecida e Dó Ré Mi encanta o público com suas vozes harmoniosas e repertórios variados.

clickpb

